sattarova9

Создание сайтов любой сложности, логотипов, дизайн сайтов, реклама , капирайтинг!

Веб-дизайнер, пройдены курсы по web-дизайну и photoshop. Сделаю быстро и качественно!

Занимаюсь web- дизайном с апреля 2019. Изучаю много информации по этой теме, пройдены очные курсы по web-дизайну и Photoshop. Делаю под ключ сайты, лендинги, интернет-магазины. Имею множество успешных реализованных проектов.

Моя история — один из тех случаев, когда хобби, дело, которое в действительности приносит удовольствие, плавно перетекает в занятие жизни! Доставьте мне удовольствие — сделать для Вас уникальный дизайн ;)