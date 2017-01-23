Художник-иллюстратор
Всем хорошего дня! Я - иллюстратор, рисую с детства, закончила художественную школу. Рисую в основном на планшете в программе Фотошоп, иногда векторные иллюстрации и логотипы. Тщательно слежу за тем, чтобы работа выполнялась в срок, поставленный заказчиком, и максимально близко к поставленному заданию. Поддерживаю креативный подход к работе и деловой - к оплате)
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Портфолио
- Собака символ 2018 года307 просмотров
- Акула персонаж1427 просмотров
- Рекламный комикс706 просмотров
- Романтическая иллюстрация333 просмотра
- Портрет314 просмотров
- TJs318 просмотров
- Иллюстрация в стиле pin-up336 просмотров
- Иллюстрация на спортивную тематику347 просмотров
- Иллюстрация для квестов с элементами ужасов309 просмотров
- Иллюстрация "Рок-звезда"918 просмотров
- Иллюстрация для квестов691 просмотр
- Фирменные рекламные персонажи546 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
8 лет назад
Елена с полуслова поняла все, что требуется и качественно сделала работу.
Ответный отзыв
Ответственный и доброжелательный заказчик!
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
$10/час
от $45от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$10/час
от $40от 1 дня
нет рейтинга