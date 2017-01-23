Художник-иллюстратор

Всем хорошего дня! Я - иллюстратор, рисую с детства, закончила художественную школу. Рисую в основном на планшете в программе Фотошоп, иногда векторные иллюстрации и логотипы. Тщательно слежу за тем, чтобы работа выполнялась в срок, поставленный заказчиком, и максимально близко к поставленному заданию. Поддерживаю креативный подход к работе и деловой - к оплате)