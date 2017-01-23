satyricona

Елена satyricona

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Художник-иллюстратор

Всем хорошего дня! Я - иллюстратор, рисую с детства, закончила художественную школу. Рисую в основном на планшете в программе Фотошоп, иногда векторные иллюстрации и логотипы. Тщательно слежу за тем, чтобы работа выполнялась в срок, поставленный заказчиком, и максимально близко к поставленному заданию. Поддерживаю креативный подход к работе и деловой - к оплате) 

Портфолио

Показать больше работ

Отзывы заказчиков

guest_14793861088544
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Доработать открытку
Елена с полуслова поняла все, что требуется и качественно сделала работу.
Ответственный и доброжелательный заказчик!
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
$10/час
от $45от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$10/час
от $40от 1 дня
нет рейтинга