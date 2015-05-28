flash-баннеры, верстка журналов, газет, книг и пр., программирование
— программирование (C/C++/C#, VB, VB.NET, VBA, js, 1С...)
— полиграфия (дизайн, верстка, препресс)
— обработка фотографий, разработка логотипов
— web (дизайн сайтов, flash-, gif-баннеры, html, css...)
— администрирование сайтов
Программы/пакеты:
— Adobe CS (до версии CS6): InDesign, Illustrator, Photoshop, Flash, Acrobat с автоматизацией на Extended Script
— CorelDraw с автоматизацией (макросы)
— MS Office (Excel, Word, MSOutlook, PowerPoint) с программированием на VBA
- GoogleDocs, GMail с программированием
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!