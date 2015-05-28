flash-баннеры, верстка журналов, газет, книг и пр., программирование

— программирование (C/C++/C#, VB, VB.NET, VBA, js, 1С...)

— полиграфия (дизайн, верстка, препресс)

— обработка фотографий, разработка логотипов

— web (дизайн сайтов, flash-, gif-баннеры, html, css...)

— администрирование сайтов

Программы/пакеты:

— Adobe CS (до версии CS6): InDesign, Illustrator, Photoshop, Flash, Acrobat с автоматизацией на Extended Script

— CorelDraw с автоматизацией (макросы)

— MS Office (Excel, Word, MSOutlook, PowerPoint) с программированием на VBA

- GoogleDocs, GMail с программированием