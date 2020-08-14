Frontend разработчик HTML(5) CSS(3) jQuery
Frontend разработка, вёрстка, исправления вёрстки, CMS WordPress, Joomla и т.д.
Адаптивная вёрстка с нуля. Без лишних плагинов, без конструкторов, без скачанных шаблонов, чистый и валидный
код.
Дополнительно:
- Микроразметка Schema.org, Open Graph.
- Настройка шаблонов и плагинов, исправление ошибок.
- Интернет-магазины
- Лендинги
- Корпоративные сайты
- Визитки, Портфолио, Блоги
проверенных решений, хорошо зарекомендовавших себя за долгое время. Мой стаж составляет уже 3 года успешной работы и более 100 довольных клиентов.
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Портфолио
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