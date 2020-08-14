saushkina

Вероника Саушкина saushkina

 
23 годаРоссия/Сочи
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Frontend разработчик HTML(5) CSS(3) jQuery

Frontend разработка, вёрстка, исправления вёрстки, CMS WordPress, Joomla и т.д.

Адаптивная вёрстка с нуля. Без лишних плагинов, без конструкторов, без скачанных шаблонов, чистый и валидный

код.

Дополнительно:

  • Микроразметка Schema.org, Open Graph.
  • Настройка шаблонов и плагинов, исправление ошибок.
Создание сайтов на WordPress:
  • Интернет-магазины
  • Лендинги
  • Корпоративные сайты
  • Визитки, Портфолио, Блоги
В своей работе я предпочитаю использовать новые технологии и инструменты, позволяющие достигать со всех сторон лучшие на сегодняшний день результаты, но тем не менее придерживаюсь многих классических

проверенных решений, хорошо зарекомендовавших себя за долгое время. Мой стаж составляет уже 3 года успешной работы и более 100 довольных клиентов.

WordPressСайт на WordPressHTMLCSSJoomlajQuery
Портфолио