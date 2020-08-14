Frontend разработчик HTML(5) CSS(3) jQuery

Frontend разработка, вёрстка, исправления вёрстки, CMS WordPress, Joomla и т.д.

Адаптивная вёрстка с нуля. Без лишних плагинов, без конструкторов, без скачанных шаблонов, чистый и валидный

код.

Дополнительно:

Микроразметка Schema.org, Open Graph.

Настройка шаблонов и плагинов, исправление ошибок.

Интернет-магазины

Лендинги

Корпоративные сайты

Визитки, Портфолио, Блоги

В своей работе я предпочитаю использовать новые технологии и инструменты, позволяющие достигать со всех сторон лучшие на сегодняшний день результаты, но тем не менее придерживаюсь многих классических

проверенных решений, хорошо зарекомендовавших себя за долгое время. Мой стаж составляет уже 3 года успешной работы и более 100 довольных клиентов.