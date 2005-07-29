Обо мне

Мои сильные стороны это:

- Высокая скорость работы и производительности

- Ориентированность на качество и результат

- Высокий уровень ответственности

- Планирование, через целеполагание

- Аналитика и контроль, постановка задач



За чем ко мне идут:

- За крутой продающей структурой и содержанием сайта

- За готовым сайтом, от которого в восторге будет каждый таргетолог и диджитал маркетолог

- За быстрым решением своих задач по доработкам или созданию сайтов

- За высоким качеством

- За уверенностью, что работа будет сделана качественно и в срок

- За вдохновением, творческим стилем,

- За мотивацией к развитию



Мои навыки:

- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap)

- Базовая поисковая оптимизация проекта



Мои специализации:

- Landing Page (полный цикл работ)

- Сайт под ключ

- Frontend-программирование

- Прототипирование сайта

- Адаптивная верстка макетов