Мои сильные стороны это:
- Высокая скорость работы и производительности
- Ориентированность на качество и результат
- Высокий уровень ответственности
- Планирование, через целеполагание
- Аналитика и контроль, постановка задач
За чем ко мне идут:
- За крутой продающей структурой и содержанием сайта
- За готовым сайтом, от которого в восторге будет каждый таргетолог и диджитал маркетолог
- За быстрым решением своих задач по доработкам или созданию сайтов
- За высоким качеством
- За уверенностью, что работа будет сделана качественно и в срок
- За вдохновением, творческим стилем,
- За мотивацией к развитию
Мои навыки:
- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap)
- Базовая поисковая оптимизация проекта
Мои специализации:
- Landing Page (полный цикл работ)
- Сайт под ключ
- Frontend-программирование
- Прототипирование сайта
- Адаптивная верстка макетов
Портфолио
- Сайт "Ваши двери"нет просмотров
- Сайт "Sculpture Smile"нет просмотров
- Сайт "Belatrix"нет просмотров