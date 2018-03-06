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Тема: Психолого-педагогические условия формирования познавательной УУД младших школьников. Практическая часть на основе моих данных. Объем: от 70 стр., уникальность от 70%.
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Закрыт
7 лет назад
Тема: Психолого-педагогические условия формирования познавательной УУД младших школьников. Практическая часть на основе моих данных. Объем: от 70 стр., уникальность от 70%.
Дисциплина:Основы социальной медицины; тема: Образ жизни и его влияние на здоровье человека Сруктура: Введение 1. Понятие "здоровье" 1.1. Здоровье как философская категория 1.2. Факторы, влияющие на здоровье 2. ...
Задание указано в прикрепленной фотографии. Есть методичка по выполнению - нужно подставить цифры из задания и выполнить с соблюдением всех требований.