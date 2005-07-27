Всем доброго суток, меня зовут Виталий, и я фрилансер. Работаю в сфере сторисмейкера или контент-мейкера!

Здесь будут выложены мои работы, отзывы и актуальная информация обо мне.

Эти работы делаются людям за деньги, так что брать их не нужно к себе. Если вам понравится какая-то из работ и Вы хотите купить, то писать мне в личку.

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