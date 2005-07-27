Всем доброго суток, меня зовут Виталий, и я фрилансер. Работаю в сфере сторисмейкера или контент-мейкера!
Здесь будут выложены мои работы, отзывы и актуальная информация обо мне.
Эти работы делаются людям за деньги, так что брать их не нужно к себе. Если вам понравится какая-то из работ и Вы хотите купить, то писать мне в личку.
Telegram - @savivsky2005
Портфолио
- Мои работы3 просмотра
Дизайн продукции
нет отзывов
$5/час
от $60от 5 дней
#492
Видеомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $30от 4 дней
#1052
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $50от 5 дней
#1791