Анастасия Савкина savkinaavsavkinaav
39 летРоссия/Красноярск
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Дизайн сайтов на Tilda
Создаю красивые и продающие сайты для экспертов и онлайн-школ.
Работаю на сервисе Tilda, дополнительно использую в работе Figma, Adobe Photoshop
Делаю качественно, быстро, предпочитаю работать в zero-блоках. Могу сделать анимацию, коды только изучаю.
Прислушиваюсь к вашим пожеланиям, вношу правки, чтобы всех устроил результат.
При необходимости, проявляю инициативу и предложу наиболее оптимальное решение в работе.
Принимала участие в 12 запусках онлайн-школ, ни разу не подвела по срокам верстки сайтов.
Дополнительно могу сделать дизайн гайдов, чек-листов, методичек.
Часовой пояс +4 Мск, но это совершенно не мешает мне работать с Москвой. На связи с 05.00 Мск до 20.00 Мск.
Я против войны в Украине!