Дизайн сайтов на Tilda

Создаю красивые и продающие сайты для экспертов и онлайн-школ.

Работаю на сервисе Tilda, дополнительно использую в работе Figma, Adobe Photoshop

Делаю качественно, быстро, предпочитаю работать в zero-блоках. Могу сделать анимацию, коды только изучаю.

Прислушиваюсь к вашим пожеланиям, вношу правки, чтобы всех устроил результат.

При необходимости, проявляю инициативу и предложу наиболее оптимальное решение в работе.

Принимала участие в 12 запусках онлайн-школ, ни разу не подвела по срокам верстки сайтов.

Дополнительно могу сделать дизайн гайдов, чек-листов, методичек.

Часовой пояс +4 Мск, но это совершенно не мешает мне работать с Москвой. На связи с 05.00 Мск до 20.00 Мск.