Голос женский. 5 - 15 минут. Оплата 30 рублей минута, на СБ онлайн или Яндекс деньги
Озвучивание70 заявок
Закрыт
5 лет назад
Голос женский. 5 - 15 минут. Оплата 30 рублей минута, на СБ онлайн или Яндекс деньги
Озвучка видео. 5 - 15 минут. Оплата 30 рублей минута, на СБ онлайн или Яндекс деньги
Женский голос. Хорошо, с чувством по теме прочитать, записать аудио. 5 - 10 минут. Оплата 30 рублей минута. Карта СБ или Яндекс деньги.
Требуется диктор для озвучивания видеороликов. Молодой парень или девушка. Подробности оговорим
Прочитать и записать текст. 3-5 минут. Пример в файле.
Прочитать и записать. Длительность 3 - 5 минут Пример в фале.