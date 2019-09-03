savoj

Иван savoj

 
46 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Озвучка видео

    Голос женский. 5 - 15 минут. Оплата 30 рублей минута, на СБ онлайн или Яндекс деньги

    Озвучивание70 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Озвучка видео

    Озвучка видео. 5 - 15 минут. Оплата 30 рублей минута, на СБ онлайн или Яндекс деньги

    Видеомонтаж24 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Озвучка видео

    Женский голос. Хорошо, с чувством по теме прочитать, записать аудио. 5 - 10 минут. Оплата 30 рублей минута. Карта СБ или Яндекс деньги.

    Озвучивание15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Озвучка

    Требуется диктор для озвучивания видеороликов. Молодой парень или девушка. Подробности оговорим

    Озвучивание57 заявок
    Закрыт
    6 лет назад