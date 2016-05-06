Сайты "под ключ", полное сопровождение сайтов
Стаж работы над сайтами - 10 лет.
Стаж работы над коммерческими заказами - 6 лет.
Стаж работы с Друпал - 4 года.
Готов обсудить все варианты сотрудничества.
Особые предложения программистам, веб-студиям, вебмастерам, авторам сайтов.
Обычно беру сайты на полную поддержку.
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Портфолио
- Сайт медицинского центра265 просмотров
- Ярославский научный региональный портал193 просмотра
- Сайт миротворческого движения "Харитоновцы"266 просмотров
- Сайт паломнической службы261 просмотр
- Персональный сайт Андрея Мелькова257 просмотров
- Музыкальный портал "Фолк Центр"250 просмотров
- Ярославская недвижимость208 просмотров
- Продажа авторских изделий, лоскутное шитье212 просмотров
- Сайт детско-юношеского центра299 просмотров
- Блог финансового трейдера246 просмотров
- Сайт Автосервиса Субару (Москва)264 просмотра
- Сайт фолк-рок группы"Сиблинги"407 просмотров
Сайты «под ключ»
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