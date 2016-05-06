scild

Олег Сидельников scild

 
38 летРоссия/Ярославль
17 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Сайты "под ключ", полное сопровождение сайтов

Стаж работы над сайтами - 10 лет.

Стаж работы над коммерческими заказами - 6 лет.

Стаж работы с Друпал - 4 года.

Готов обсудить все варианты сотрудничества.

Особые предложения программистам, веб-студиям, вебмастерам, авторам сайтов.

Обычно беру сайты на полную поддержку.

Портфолио
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $250
от 3 дней
нет рейтинга