фронтенд разработчик

здравствуйте я опытный фронтенд разработчик со стажом 2 года

могу выполнить любые пожелания клиента в кратчайшие сроки

плюсы

+разработкой будут заниматься сразу 4 человека

+знание препроцессоров

+фреймворков

+основанная программа которую мы используем для создании макетов фигма

+html

+css

+typescript

+java

+python

+24/7 online

telegram scoronosar

whatsapp +992554605858