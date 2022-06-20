Алиакбар Сайфиддинов scoronosarscoronosar
21 годТаджикистан/Душанбе
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
фронтенд разработчик
здравствуйте я опытный фронтенд разработчик со стажом 2 года
могу выполнить любые пожелания клиента в кратчайшие сроки
плюсы
+разработкой будут заниматься сразу 4 человека
+знание препроцессоров
+фреймворков
+основанная программа которую мы используем для создании макетов фигма
+html
+css
+typescript
+java
+python
+24/7 online
telegram scoronosar
whatsapp +992554605858