1) Высшее образование ЮРГТУ (НПИ) по специальности Котло- и реакторостроение
2) Обладаю навыками начального программирования на Си++, Delphi, Basic
3) Черчу в КОМПАС, SolidWorks
4) Могу выполнят тепловые, гидравлические, аэродинамические расчеты.
5) Преподавал в университете на кафедре Парогенераторостроение курсовые проекты, был руководителем дипломных проектов по специальности "Котло- и реакторостроение"
6) Сейчас - менеджер отдела подготовки технических предложений фирмы ОАО "Эскорт"
7) Участвовал в выполнении проектов реконструкции котлов
8) Знание технического английского - перевожу со словарем.
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