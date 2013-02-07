1) Высшее образование ЮРГТУ (НПИ) по специальности Котло- и реакторостроение

2) Обладаю навыками начального программирования на Си++, Delphi, Basic

3) Черчу в КОМПАС, SolidWorks

4) Могу выполнят тепловые, гидравлические, аэродинамические расчеты.

5) Преподавал в университете на кафедре Парогенераторостроение курсовые проекты, был руководителем дипломных проектов по специальности "Котло- и реакторостроение"

6) Сейчас - менеджер отдела подготовки технических предложений фирмы ОАО "Эскорт"

7) Участвовал в выполнении проектов реконструкции котлов

8) Знание технического английского - перевожу со словарем.

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