Требуется веб дизайнер/художник в веб студию. Требования: -креативное мышление -непревередливый) -трудолюбивый и ответственный -знание Flash не обязательно, но приветствуется! Оплата за один выполненный дизайн от $350. Заказов вмесяц 3-4. Желаемый уровень работ смотреть в архиве. Рассмотрю все ...
ICQ: 178-263-276
EMAIL: [email protected]
ASP.net програмист. Разработка проектов любой сложнсти.
- $2500Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт17 лет назад
На постоянную удалённую работу требуется флешер. Креатив обязателен :-) Все вопросы и примеры работ на почту - work2007[злой пёс]zebrastd.ru. Срочно!Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $100
Необходимо озвучить ролик. В ролике 3 героя. P.S. необходим не только голос, но и музыка... не обязательно своя.Озвучивание9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $10
Необходимо составить рекламное письмо, в котором бы прелагались услуги по созданию сайтов. Письмо будет рассылаться обычной почтой. Примеры работ как обычно большой плюс).Копирайтинг1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $500
В веб студию требуется художник для работы в паре с веб дизайнером. Оплата по работе. Достойная. Примеры работ обязательны.Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт17 лет назад
- $2500
1 марта открылась студия дизайна Зебра. Адрес сайта www.zebrastd.ru. На удалённую работу требуется очень хороший флешер. Срочно! Со мной можно связаться: ICQ: 178-263-276 EMAIL: [email protected]Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад