Требуется веб дизайнер/художник в веб студию. Требования: -креативное мышление -непревередливый) -трудолюбивый и ответственный -знание Flash не обязательно, но приветствуется! Оплата за один выполненный дизайн от $350. Заказов вмесяц 3-4. Желаемый уровень работ смотреть в архиве. Рассмотрю все ...