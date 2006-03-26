screen

Роман Скородумов screen

 
36 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

ICQ: 178-263-276

EMAIL: [email protected]

ASP.net програмист. Разработка проектов любой сложнсти.

  • Веб дизайнер/художник

    $2500

    Требуется веб дизайнер/художник в веб студию. Требования: -креативное мышление -непревередливый) -трудолюбивый и ответственный -знание Flash не обязательно, но приветствуется! Оплата за один выполненный дизайн от $350. Заказов вмесяц 3-4. Желаемый уровень работ смотреть в архиве. Рассмотрю все ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Flasher

    На постоянную удалённую работу требуется флешер. Креатив обязателен :-) Все вопросы и примеры работ на почту - work2007[злой пёс]zebrastd.ru. Срочно!

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Озвучка ролика

    $100

    Необходимо озвучить ролик. В ролике 3 героя. P.S. необходим не только голос, но и музыка... не обязательно своя.

    Озвучивание9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Рекламное письмо

    $10

    Необходимо составить рекламное письмо, в котором бы прелагались услуги по созданию сайтов. Письмо будет рассылаться обычной почтой. Примеры работ как обычно большой плюс).

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Иллюстратор

    $500

    В веб студию требуется художник для работы в паре с веб дизайнером. Оплата по работе. Достойная. Примеры работ обязательны.

    Иллюстрации и Рисункинет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Flasher

    $2500

    1 марта открылась студия дизайна Зебра. Адрес сайта www.zebrastd.ru. На удалённую работу требуется очень хороший флешер. Срочно! Со мной можно связаться: ICQ: 178-263-276 EMAIL: [email protected]

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
HELL
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
46 отзывов(-1)
$10
10 баллов
17 лет назад
Рекламное письмо
Отличный работодатель. Четкая постановка задачи. Оперативность в работе. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)
Ответственность и креативность в работе. Хороший психолог.
Ответный отзыв