Специализируюсь на серверной разработке и разработке под Android.
Опыт более 7 лет, серверный, клиентский код, облачные сервисы.
Есть production опыт:
- JavaScript (ES6), Node.js, Koa.js, Apache Cordova, Dojo Toolkit, Swig, Bower, Gulp, Browser Extensions.
- Android SDK (API lvl > 15), custom UI, memory management, application architecture, ActionBar & Fragment API, push, maps,
популярные библиотеки (Retrofit, Picasso, etc), облака.
- Java SE, Kotlin, Gradle.
- C, gcc, make, gdb.
- Linux, Bash, Vim.
- Git.
- SQL, NoSQL.
- Сетевые протоколы, паттерны проектирования, автоматическое тестирования, agile.
Занимал призовые места с проектами.
Выстраиваю или встраиваюсь в рабочий процесс в команде, документирую, продумываю архитектуру, создаю прототипы, программирую, тестирую, разбираюсь в коде.
Средний уровень знания английского языка, читаю, сносно пишу и разговариваю.
Работаю за шикарным рабочим местом, владею производительными железками под управлением Android, MacOS, Windows.
Стараюсь быть профессиональным во всем - в сроках, в коммуникации, в инструментах, в процессе, в результатах. Позитивный, общительный, упорный, с высоким problem solving skill, с желанием работать. Нравится узнавать новое, познавать старое, исследовать языки и технологии, что на них написаны.
Буду рад сотрудничеству и интересным задачам.
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