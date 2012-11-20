Android and Web developer

Специализируюсь на серверной разработке и разработке под Android.

Опыт более 7 лет, серверный, клиентский код, облачные сервисы.

Есть production опыт:

JavaScript (ES6), Node.js, Koa.js, Apache Cordova, Dojo Toolkit, Swig, Bower, Gulp, Browser Extensions.

Android SDK (API lvl > 15), custom UI, memory management, application architecture, ActionBar & Fragment API, push, maps, популярные библиотеки (Retrofit, Picasso, etc), облака.

Java SE, Kotlin, Gradle.

C, gcc, make, gdb.

Linux, Bash, Vim.

Git.

SQL, NoSQL.

Сетевые протоколы, паттерны проектирования, автоматическое тестирования, agile.

Опыт разноплановый - парсил Соц. сети, разрабатывал систему Школа-онлайн, порталы, тизерную сеть, интернет-магазины, расширение для браузеров, приложение для терминала оплаты, делал прототипы приложений для исследования рынков и ниш.

Занимал призовые места с проектами.

Выстраиваю или встраиваюсь в рабочий процесс в команде, документирую, продумываю архитектуру, создаю прототипы, программирую, тестирую, разбираюсь в коде.

Средний уровень знания английского языка, читаю, сносно пишу и разговариваю.

Работаю за шикарным рабочим местом, владею производительными железками под управлением Android, MacOS, Windows.

Стараюсь быть профессиональным во всем - в сроках, в коммуникации, в инструментах, в процессе, в результатах. Позитивный, общительный, упорный, с высоким problem solving skill, с желанием работать. Нравится узнавать новое, познавать старое, исследовать языки и технологии, что на них написаны.

Буду рад сотрудничеству и интересным задачам.