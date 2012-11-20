script-coder

Сергей script-coder

 
42 годаКазахстан/Рудный
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Android and Web developer

Специализируюсь на серверной разработке и разработке под Android.

Опыт более 7 лет, серверный, клиентский код, облачные сервисы.

Есть production опыт: 

  • JavaScript (ES6), Node.js, Koa.js, Apache Cordova, Dojo Toolkit, Swig, Bower, Gulp, Browser Extensions.
  • Android SDK (API lvl > 15), custom UI, memory management, application architecture, ActionBar & Fragment API, push, maps,

    популярные библиотеки (Retrofit, Picasso, etc), облака.

  • Java SE, Kotlin, Gradle.
  • C, gcc, make, gdb.
  • Linux, Bash, Vim.
  • Git.
  • SQL, NoSQL.
  • Сетевые протоколы, паттерны проектирования, автоматическое тестирования, agile.

Опыт разноплановый - парсил Соц. сети, разрабатывал систему Школа-онлайн, порталы, тизерную сеть, интернет-магазины, расширение для браузеров, приложение для терминала оплаты, делал прототипы приложений для исследования рынков и ниш.

Занимал призовые места с проектами.

Выстраиваю или встраиваюсь в рабочий процесс в команде, документирую, продумываю архитектуру, создаю прототипы, программирую, тестирую, разбираюсь в коде.

Средний уровень знания английского языка, читаю, сносно пишу и разговариваю.

Работаю за шикарным рабочим местом, владею производительными железками под управлением Android, MacOS, Windows.

Стараюсь быть профессиональным во всем - в сроках, в коммуникации, в инструментах, в процессе, в результатах. Позитивный,  общительный, упорный, с высоким problem solving skill, с желанием работать. Нравится узнавать новое, познавать старое, исследовать языки и технологии, что на них написаны.

Буду рад сотрудничеству и интересным задачам.

JavascriptAndroidLinuxApacheJavamacOSBashKotlinGulpCordovaNode.jsGitSQL
Отзывы заказчиков
arzzzo
Сергей 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Исполнитель для сопровождения сайта на Ruby
Грамотный специалист, выполняет работу качественно и в срок, при постановке задач уточнит все вопросы и проконсультирует.
Человек с деловым подходом, сделанную работу оплачивает в срок и полном объеме. Рекомендую заказчика фрилансерам-профессионалам.
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