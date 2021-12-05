Интегрирую amoCRM, делаю доработки любой сложности

Добрый день.

Меня зовут Владимир - я аналитик, интегрирующий amoCRM под запросы вашего бизнеса.

На текущий момент у меня отсутствует опыт на данной платформе, однако у меня есть работы в портфолио из других фриланс-сервисов. Например, на profi.ru есть выполненные работы по интеграции amoCRM с RazorPay, интеграции amoCRM с сайтом клиента, интеграции amoCRM с ЦИАНом (задание еще в работе).

Имеется свой сервер - по этой причине будет несложным разместить доработки любой сложности. Поддержание доработки также будет на моей стороне.