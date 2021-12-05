scrypt

Владимир scrypt

 
27 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Интегрирую amoCRM, делаю доработки любой сложности

Добрый день. 

Меня зовут Владимир - я аналитик, интегрирующий amoCRM под запросы вашего бизнеса.

На текущий момент у меня отсутствует опыт на данной платформе, однако у меня есть работы в портфолио из других фриланс-сервисов. Например, на profi.ru есть выполненные работы по интеграции amoCRM с RazorPay,  интеграции amoCRM с сайтом клиента, интеграции amoCRM с ЦИАНом (задание еще в работе). 

Имеется свой сервер - по этой причине будет несложным разместить доработки любой сложности. Поддержание доработки также будет на моей стороне. 