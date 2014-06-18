sd_art

Сергей Демидюк sd_art

 
53 годаУкраина/Ровно
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
atlasnik
Карен 
46 летАрмения
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Рисунок-карикатура
Все отлично. Качество супер! Все на высшем уровне.
Оплата произведена в полной мере и в срок. Очень приятный в общении.
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
от $10
от 1 дня
#260
Анимация
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#687
Обработка фотографий
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#3537