Разработка Телеграм ботов

Что я смогу для вас сделать

Разработка ботов для Телеграм на языке программирования Python, с использованием асинхронного фреймворка aiogram и базы данных MySql.

Дополнительно:

1. Разработка административной панели в телеграм или на домене для доступа через браузер.

2. Установка и настройка сервера для круглосуточной работы бота в сети.

3. Тех. поддержка работоспособности бота.

Что нужно, чтобы начать

1. Ссылка на образец бота и что вы хотите в нем изменить.

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1. Краткое описание функционал телеграм бота и что вы от него хотите.

2. После этого я вам выдам файлы шаблонов, и вы от руки рисуете схему работы вашего бота: сообщения, кнопки, пометки и т.д.

Ссылки для примера:

https://telegra.ph/Shema-bota-Kafe-03-05

https://miro.com/app/board/o9J_kwP1SxE=/

https://miro.com/app/board/o9J_kwJtipM=/

https://miro.com/app/board/o9J_kwa0Lbc=/

3. Дальше уточняем все нюансы, вы вносите предоплату и я приступаю к работе.