Что я смогу для вас сделать
Разработка ботов для Телеграм на языке программирования Python, с использованием асинхронного фреймворка aiogram и базы данных MySql.
Дополнительно:
1. Разработка административной панели в телеграм или на домене для доступа через браузер.
2. Установка и настройка сервера для круглосуточной работы бота в сети.
3. Тех. поддержка работоспособности бота.
Что нужно, чтобы начать
1. Ссылка на образец бота и что вы хотите в нем изменить.
Или
1. Краткое описание функционал телеграм бота и что вы от него хотите.
2. После этого я вам выдам файлы шаблонов, и вы от руки рисуете схему работы вашего бота: сообщения, кнопки, пометки и т.д.
Ссылки для примера:
https://telegra.ph/Shema-bota-Kafe-03-05
https://miro.com/app/board/o9J_kwP1SxE=/
https://miro.com/app/board/o9J_kwJtipM=/
https://miro.com/app/board/o9J_kwa0Lbc=/
3. Дальше уточняем все нюансы, вы вносите предоплату и я приступаю к работе.
Портфолио
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