Переводы и написание текстов. Быстро, качественно и недорого.
Занимаюсь переводами 3 года. Уровень знания английского - носитель. Также имею большой копирайтерский опыт, поэтому написать английский текст с 0 не составит труда.
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Отзывы заказчиков
$16
10 баллов
5 лет назад
Могу рекомендовать Александру, как отличного специалиста, к которому можно обратиться за переводом текста с русского на английский язык. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, оплата в срок, быстрые ответы и предупреждение об отсутствии. Очень рекомендую!!!