sedovaas

Александра sedovaas

 
25 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Переводы и написание текстов. Быстро, качественно и недорого.

Занимаюсь переводами 3 года. Уровень знания английского - носитель. Также имею большой копирайтерский опыт, поэтому написать английский текст с 0 не составит труда.

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Отзывы заказчиков

paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$16
10 баллов
5 лет назад
Профессиональный перевод с русского на английский
Могу рекомендовать Александру, как отличного специалиста, к которому можно обратиться за переводом текста с русского на английский язык. Однозначно рекомендую!
Отличный заказчик, оплата в срок, быстрые ответы и предупреждение об отсутствии. Очень рекомендую!!!
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