AFM-news – новостной интернет-портал
август 2016-ноябрь 2016 – диктор, редактор
Редактура и начитка новостных текстов, подготовка аудиофайлов для звукорежиссера
ТМ РАСА —всеукраинская сеть оптовой и розничной торговли обувью, сумками и аксессуарами
2013 – по н.в. – SMM-менеджер, администратор сайта
Ведение, оформление и развитиегрупп в социальных сетях, наполнение контентом, обработка и написание текстов,
подбор иллюстраций к постам, привлечение аудитории, мониторинг и анализ
данных, общение с пользователями, наполнение сайта контентом, добавление
каталогов новых коллекций.
Интернет-магазин Clasno.com.ua
2012-2014 г. – копирайтер, редактор
Подготовка уникальных описаний товара, проверка орфографии контента сайта,написание информационных текстов к еженедельным рассылкам, написание новостных
материалов и обзоров в соцсети, написание SEO-текстов, посещение форумов, блогов и других ресурсовс целью отслеживания отзывов о магазине, формирование имиджа посредством
написания положительных комментариев.
Продакшн студия «Тимур и его команда» -агентство полного цикла.
2010 – 2012 г. – PR-менеджер, автор и ведущая телепроекта «Азбукадля родителей», редактор телепроекта «Новости пространства и стиля».
Работа с клиентской базой, поискновых клиентов, продвижение продукта студии в интернете, в социальных сетях,
администрирование сайта ‚ создание новых страниц и разделов,написание новостей, пресс-релизов и их распространение в СМИ, организациясъёмок, написание текстов для сюжетов телепроектов, работа с командой
журналистов: постановка задач, контроль сроков выполнения, вычитка и редактура
тесктов для телевизионных сюжетов.
Центр подготовки к школе «Азбука»
2011 г. – администратор, PR-менеджер
Обеспечение бесперебойной работыцентра, формирование групп на занятия; прием входящих звонков; предоставление
информации об услугах центра, обучающих программах, расписании;
администрирование сайта, подготовка материалов к размещению в Интернете;
участие в специализированных выставках.
Рекламно-информационное агентство «Дельта»
2009 – 2010; 2006 – 2008 – журналист, телеведущая, руководительТВ-проекта «Дом de luxe», редактор проекта «Категория luxe».
Планирование съёмок, написаниесценария программы, работа с клиентами, редактирование, написание рекламных
текстов, организация работы видеоинженеров и операторов, полный контроль
конечного результата.
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