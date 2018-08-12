Профессиональный диктор

AFM-news – новостной интернет-портал

август 2016-ноябрь 2016 – диктор, редактор

Редактура и начитка новостных текстов, подготовка аудиофайлов для звукорежиссера

ТМ РАСА —всеукраинская сеть оптовой и розничной торговли обувью, сумками и аксессуарами

2013 – по н.в. – SMM-менеджер, администратор сайта

Ведение, оформление и развитиегрупп в социальных сетях, наполнение контентом, обработка и написание текстов,

подбор иллюстраций к постам, привлечение аудитории, мониторинг и анализ

данных, общение с пользователями, наполнение сайта контентом, добавление

каталогов новых коллекций.

Интернет-магазин Clasno.com.ua

2012-2014 г. – копирайтер, редактор

Подготовка уникальных описаний товара, проверка орфографии контента сайта,написание информационных текстов к еженедельным рассылкам, написание новостных

материалов и обзоров в соцсети, написание SEO-текстов, посещение форумов, блогов и других ресурсовс целью отслеживания отзывов о магазине, формирование имиджа посредством

написания положительных комментариев.

Продакшн студия «Тимур и его команда» -агентство полного цикла.

2010 – 2012 г. – PR-менеджер, автор и ведущая телепроекта «Азбукадля родителей», редактор телепроекта «Новости пространства и стиля».

Работа с клиентской базой, поискновых клиентов, продвижение продукта студии в интернете, в социальных сетях,

администрирование сайта ‚ создание новых страниц и разделов,написание новостей, пресс-релизов и их распространение в СМИ, организациясъёмок, написание текстов для сюжетов телепроектов, работа с командой

журналистов: постановка задач, контроль сроков выполнения, вычитка и редактура

тесктов для телевизионных сюжетов.

Центр подготовки к школе «Азбука»

2011 г. – администратор, PR-менеджер

Обеспечение бесперебойной работыцентра, формирование групп на занятия; прием входящих звонков; предоставление

информации об услугах центра, обучающих программах, расписании;

администрирование сайта, подготовка материалов к размещению в Интернете;

участие в специализированных выставках.

Рекламно-информационное агентство «Дельта»

2009 – 2010; 2006 – 2008 – журналист, телеведущая, руководительТВ-проекта «Дом de luxe», редактор проекта «Категория luxe».

Планирование съёмок, написаниесценария программы, работа с клиентами, редактирование, написание рекламных

текстов, организация работы видеоинженеров и операторов, полный контроль

конечного результата.