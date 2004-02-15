Дизайн музыкальных обложек ,превью для youtube, создание логотипа
Здравствуйте, меня зовут Арсений , я с радостью готов работать с заказчиками и с радостью буду выполнять ваши заказы
об о мне:
Контактная информация:
Электронная почта: [email protected]
Соцсеть: https://vk.com/balbesqq
Ключевые знания и навыки:
Дизайн музыкальных обложек
Разработка фирменного стиля, логотипа.
Навыки взаимодействия с заказчиками.
Креативность, чувство цвета и стиля, творческий подход;
Аккуратность, исполнительность, внимание к деталям.
Работы в быстрый срок
Я против войны в Украине!