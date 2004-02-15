sekkiila

Киляров sekkiila

 
21 год
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Дизайн музыкальных обложек ,превью для youtube, создание логотипа

Здравствуйте, меня зовут Арсений , я с радостью готов работать с заказчиками и с радостью буду выполнять ваши заказы

об о мне:

Контактная информация:
Электронная почта: [email protected]

Соцсеть: https://vk.com/balbesqq

Ключевые знания и навыки:

  • Дизайн музыкальных обложек

  • Разработка фирменного стиля, логотипа.

  • Навыки взаимодействия с заказчиками.

  • Креативность, чувство цвета и стиля, творческий подход;

  • Аккуратность, исполнительность, внимание к деталям.

  • Работы в быстрый срок