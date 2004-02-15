Дизайн музыкальных обложек ,превью для youtube, создание логотипа

Здравствуйте, меня зовут Арсений , я с радостью готов работать с заказчиками и с радостью буду выполнять ваши заказы

об о мне:

Контактная информация:

Электронная почта: [email protected]

Соцсеть: https://vk.com/balbesqq

Ключевые знания и навыки: