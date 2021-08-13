Создаю сайты с конверсией от 10%. Увеличиваю прибыль предпринимателям. Настраиваю контекстную рекламу.

Здравствуйте! Меня зовут Елена. Я помогаю предпринимателям увеличивать доходность бизнеса. Предлагаю бесплатный аудит существующего сайта. Если небольшие недочеты выявлены, подскажу, что стоит исправить. Если видим, что конверсия вашего сайта близка к 0, предлагаю создать новый высококонверсионный сайт, т.е. сайт с продающей структурой. Настрою рекламу с дальнейшим ведением и ее оптимизацией. Первый месяц ведения в Яндекс Директе - бесплатный. Стоимость услуг от 15.000 до 30.000 руб. Вы получаете не только компьютерную версию сайта, но и мобильную версию, версию для планшета, для ноутбуков с любыми диагоналями, домен, хостинг, SSL сертификат, мою поддержку почти 24 часа в сутки. Работаю до результата.