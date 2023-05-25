-- Удобные сайты и необычные landing -- верстка сайтов с нуля, адаптивная, отзывчивая верстка. HTML5, CSS/SCSS, JavaScript, React.js-redux, Node.js

О себе:

Меня зовут Селим Фазылов, мне 28 лет. Недавно еще работал в офисе, но теперь решил попробовать свои силы в самостоятельном плавании, а не на "галере". Нравится создавать красивое и функциональное на экране компьютера.

Делаю:

верстка сайтов: HTML5, CSS (SASS / SCSS) ;

программирование: JavaScript/TypeScript , фрейворки: react.js, node.js ;

базы данных: MongoDB ;

полностью адаптивный сайт под любые устройства, SPA, лэндинги.

Гарантия и бесплатные правки в течении 60 дней!

Последовательность проекта:

Получение заказа --> обсуждение ТЗ --> выполнение в оговоренный срок --> проверка --> оплата --> передача проекта с исходниками, паролями и логинами.

Без предоплаты!!

Приступлю к работе сразу после обсуждения цели проекта!

Готов пообщаться не только в чате, но и через видео связь: по телеграмм, зум или Google Meet.

Контакты:

E-mail: [email protected]

Telegram: Selim_94

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

Карта Приватбанк

Карта Monobank Либо можно обсудить способ, предложенный вами.

Онлайн с 10 до 20 по Киеву, выходные: суббота.