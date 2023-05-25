О себе:
Меня зовут Селим Фазылов, мне 28 лет. Недавно еще работал в офисе, но теперь решил попробовать свои силы в самостоятельном плавании, а не на "галере". Нравится создавать красивое и функциональное на экране компьютера.
Делаю:
верстка сайтов: HTML5, CSS (SASS / SCSS);
программирование: JavaScript/TypeScript, фрейворки: react.js, node.js;
базы данных: MongoDB;
полностью адаптивный сайт под любые устройства, SPA, лэндинги.
Гарантия и бесплатные правки в течении 60 дней!
Последовательность проекта:
Получение заказа --> обсуждение ТЗ --> выполнение в оговоренный срок --> проверка --> оплата --> передача проекта с исходниками, паролями и логинами.
Без предоплаты!!
Приступлю к работе сразу после обсуждения цели проекта!
Готов пообщаться не только в чате, но и через видео связь: по телеграмм, зум или Google Meet.
Контакты:
E-mail: [email protected]
Telegram: Selim_94
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
Карта Приватбанк
Карта Monobank
Либо можно обсудить способ, предложенный вами.
Онлайн с 10 до 20 по Киеву, выходные: суббота.