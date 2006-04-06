sellander1

Гость sellander1

 
NaN летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сайт-обменник электронных валют

    $500

    Нужен сайт-обменник электронных валют (РНР+MySQL).Как основа может быть использован SmartEx или GLOBOXchange. Дизайн не важен, сайт должен поддерживать следущие направления обмена эл. валюты: PayPal, StormPay, NetPay, E-Gold, MoneyBookers, IntGold, e-Bullion, Pecunix, ePayDirect, EvoCash, Qchex, GoldMoney, ...

    MySQL
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Партнерская программа -PayPerClick Engine

    $500

    Нужна партнерская программа (PayPerClick Search Engine) со всеми опциями как в Orbitscripts.com - SmartPPC Power. Практически клон. На английском. Мне не нужен дизайн, только чистый скрипт. Если у вас есть готовый - укажите URL. ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Оптимизация скрипта

    $250

    Исправление ошибок в РНР скрипте, добавление форума к сущ. сайту, исправление базы данных. Для детального анализа и оценки стоимости работы - отправьте сообщение на мой email адрес.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    18 лет назад