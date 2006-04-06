sellander1

Нужен сайт-обменник электронных валют (РНР+MySQL).Как основа может быть использован SmartEx или GLOBOXchange. Дизайн не важен, сайт должен поддерживать следущие направления обмена эл. валюты: PayPal, StormPay, NetPay, E-Gold, MoneyBookers, IntGold, e-Bullion, Pecunix, ePayDirect, EvoCash, Qchex, GoldMoney, ...
- $500Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Нужна партнерская программа - PayPerClick Search Engine с опциями как в Orbitscripts.com - SmartPPC Power или как в AlstraSoft Affiliate Network Pro. Дизайн не нужен.. Если у вас есть готовый - укажите URL. Если есть ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $500
Нужна партнерская программа - PayPerClick Search Engine с опциями как в Orbitscripts.com - SmartPPC Power или как в AlstraSoft Affiliate Network Pro. Дизайн не нужен.. Если у вас есть готовый - укажите URL. Если есть ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $500
Нужна партнерская программа (PayPerClick Search Engine) со всеми опциями как в Orbitscripts.com - SmartPPC Power. Практически клон. На английском. Мне не нужен дизайн, только чистый скрипт. Если у вас есть готовый - укажите URL. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $250
Исправление ошибок в РНР скрипте, добавление форума к сущ. сайту, исправление базы данных. Для детального анализа и оценки стоимости работы - отправьте сообщение на мой email адрес.Веб-программирование7 заявокЗакрыт18 лет назад