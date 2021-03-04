У Вас бизнес-идея - у меня фантазия и воображение. Нейминг, слоган, продающий текст, рерайтинг с соблюдением стратегий маркетинга

1. Перед разработкой нейминга или слогана внимательно изучаю специфику сферы деятельности заказчика с целью максимально эффективного продвижения компании/товара/услуги к целевой аудитории.

2. Когда подбираю звучное доменное имя обязательно проверяю его на занятость.

3. Рерайтинг. Для создания нового, уникального текстового материала без искажения фактов ВСЕГДА использую несколько источников информации.

4. Продающие тексты. Здесь включаю навыки 1-го и 3-го пунктов с обязательной аналитикой рыночной ситуации.

Подаю заявку только на те заказы, которые мне действительно интересны и только тогда, когда уверенна что справлюсь.