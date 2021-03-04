selli42

Ольга selli42

 
42 годаУкраина/Белая Церковь
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
У Вас бизнес-идея - у меня фантазия и воображение. Нейминг, слоган, продающий текст, рерайтинг с соблюдением стратегий маркетинга

1. Перед разработкой нейминга или слогана внимательно изучаю специфику сферы деятельности заказчика с целью максимально эффективного продвижения компании/товара/услуги к целевой аудитории.

2. Когда подбираю звучное доменное имя обязательно проверяю его на занятость.

3. Рерайтинг. Для создания нового, уникального текстового материала без искажения фактов ВСЕГДА использую несколько источников информации.

4. Продающие тексты. Здесь включаю навыки 1-го и 3-го пунктов с обязательной аналитикой рыночной ситуации.

Подаю заявку только на те заказы, которые мне действительно интересны и только тогда, когда уверенна что справлюсь.

Отзывы заказчиков
VladimirVS87SP
Владимир 
36 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
3 года назад
Нужно написать блок информационных статей на тему дизайн кухни
Работа выполнена в срок. Замечаний нет.
Спасибо Владимиру за полученный опыт в сотрудничестве.
Ответный отзыв
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $10
от 3 дней
#923