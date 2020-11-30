sem_ast

Валентин sem_ast

 
37 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
СУП - Студия управления проектами // sooop.ru
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Векторная графика // Отрисовка иконок и составление на их основе схем

    Требуется отрисовать 17 иконок по фотографии в заданной стилистике, представленной в прикрепленном файле. Также необходимо собрать 20 схем разного уровня сложности, используя как новые, так и уже готовые иконки. Сроки и бюджет обсуждаемые.

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка персонажа (Pixel art)

    Ищем иллюстратора для создания персонажа в стиле Pixel art. Задача - отрисовать портрет на основе фотографий, подчеркивая характер человека. Ожидается уникальный и характерный дизайн, который может быть основан как на реальных чертах, так и на творческом подходе. Проект в сфере Web.

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Интеграция CRM-системы (php)

    В наличии есть интернет-магазин: - Самописная админка на PHP - Интеграция с сервисом Shiptor (фулфилмент) Требуется связать всю систему с RetailCRM - Пользователи - Заказы - Рассылки ...

    PHP
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Рендер товаров в высоком качестве и подготовка исходников

    Есть готовые 3д-модели товаров (13шт.): Cinema4D + Redshift. Необходимо отрендерить все товары в максимальном качестве (веб + полиграфия) и подготовить изображения (исходники) для работы с ними (обрезать лишние тени, добавить нужные и т.п.). В ...

    3D-графика11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нейминг для бизнес-клуба

    Стас, добрый день! Есть необходимость разработки нового названия для бизнес-клуба https://club-np.ru/ Старое название не соответствует, в первую очередь, возрастной составляющей. У нас все взрослые люди, а ассоциация сейчас складывается с молодежью. ...

    Нейминг и Слоганы1 заявка
    Закрыт
    4 года назад