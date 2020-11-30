Требуется отрисовать 17 иконок по фотографии в заданной стилистике, представленной в прикрепленном файле. Также необходимо собрать 20 схем разного уровня сложности, используя как новые, так и уже готовые иконки. Сроки и бюджет обсуждаемые.
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Стас, добрый день! Есть необходимость разработки нового названия для бизнес-клуба https://club-np.ru/ Старое название не соответствует, в первую очередь, возрастной составляющей. У нас все взрослые люди, а ассоциация сейчас складывается с молодежью. ...Нейминг и Слоганы1 заявкаЗакрыт4 года назад