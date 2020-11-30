Ищем иллюстратора для создания персонажа в стиле Pixel art. Задача - отрисовать портрет на основе фотографий, подчеркивая характер человека. Ожидается уникальный и характерный дизайн, который может быть основан как на реальных чертах, так и на творческом подходе. Проект в сфере Web.