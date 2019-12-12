Фотограф-ретушер с 10-летним стажем

Здравствуй, мой потенциальный клиент! :) Вы в поисках хорошего исполнителя и у вас голова идет кругом? Давайте я расскажу немного о себе, что позволит вам скорее определиться.

Фотографией и ретушью я занимаюсь уже больше 10 лет. У меня хорошо получалось фотографировать на обычную мыльницу и родители решили вложиться в мое творчество - купить фотокамеру по-серьезнее. Горжусь тем, что выбрала ее абсолютно самостоятельно в свои 13, открыв для себя мир зеркальных фотокамер, full-frame и crop-матриц и много чего еще. Но потом что-то пошло не так...

И меня занесло в МГТУ им. Н.Э. Баумана, где мне удалось получить аж 2 образования - техническое и лингвистическое. Инженер-лингвист, такие дела. Я умею совмещать несовместимое, во мне неисчерпаемый ресурс энергии, усидчивости и я могу часами сидеть над кропотливой работой, доводя ее до идеала.

Но душа моя всегда была в творчестве. После 6 лет бесконечных цифр я осознала это и круто поменяла свою жизнь. Теперь я фотограф и ретушер, находящийся в постоянном развитии, но не растерявший усидчивости и способности выполнять сложные задачи максимально качественно и быстро.

Не сомневайтесь, доверьтесь моему опыту и я гарантирую качественно выполненную работу точно в срок!