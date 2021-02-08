Дизайн сайтов
Всем привет! Разработка дизайна сайтов различной сложности и направленности.
• адаптивный дизайн
• Landing page
• дизайн баннеров для сайта
• разработка / создание логотипов
• разработка фирменного стиля
Имеется опыт работы в компаниях а так же с частными заказчиками.
Могу уверенно предложить твердый взгляд по выбору и реализации идеи.
Серьезно отношусь к качеству реализации проектов.
• Работа над различными креативными идеями.
• Стремление к качеству и лучшей реализации проекта.
• Ведение и наблюдение проектов до завершающего этапа.
• Поддержка проектов в дальнейшем
Всегда выполняю задания в срок.
Знание Adobe Photoshop, Illustrator, Figma. Обработка фотографий, создание логотипа, этикетки, создание сайта.