Дизайн сайтов

Всем привет! Разработка дизайна сайтов различной сложности и направленности.

• адаптивный дизайн

• Landing page

• дизайн баннеров для сайта

• разработка / создание логотипов

• разработка фирменного стиля

Имеется опыт работы в компаниях а так же с частными заказчиками.

Могу уверенно предложить твердый взгляд по выбору и реализации идеи.

Серьезно отношусь к качеству реализации проектов.

• Работа над различными креативными идеями.

• Стремление к качеству и лучшей реализации проекта.

• Ведение и наблюдение проектов до завершающего этапа.

• Поддержка проектов в дальнейшем

Всегда выполняю задания в срок.

Знание Adobe Photoshop, Illustrator, Figma. Обработка фотографий, создание логотипа, этикетки, создание сайта.