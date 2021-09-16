semilikemaiden

Буду тем, кем ВЫ хотите, за разумную, разумеется, плату :3

Моё имя - Роберт. Учусь в Польше, играю на гитаре, пою, являюсь вице-чемпионом Польши по тхэквондо. В библиотеке на Author.Today у меня более 570 прочитанных книг. Хорошо готовлю и являюсь душой компании)) Часто веду тренировки для детей, подрабатываю в актёрской агенции. Через несколько лет, хотел бы поступить в Академию Актёрского Искусства во Вроцлаве, для двухгодичной учёбы в которой, мне нужно более 7 тысяч вечнозелёных.