senchikova1993

Я новичок, но очень упёртый и ответственный Новичок!

На этой бирже,признаюсь честно я новичок! Но новый не значит плохо! В реальной жизни по образованию я налоговик, но по профессии не работала не дня. Я работала администратором в супермаркете одежды и обуви, работала кредитным специалистом, страховым агентом, менеджером по привлечению клиентов в юридическую компанию. Но в той местности которой я проживаю, работы становится всё меньше, так же как и зарплаты. Я мама двух дочек, поэтому мне нужна работа с которой я смогу уделять время и на них.Поэтому я здесь!