HTML-Верстальщик

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Часть моего портфолио !﻿

Почему стоит заказывать услуги у меня:

Цена: на 30-40% дешевле, чем у остальных.

на 30-40% дешевле, чем у остальных. Гарантия: 2 недели на устранение ошибок, если они были допущены.

2 недели на устранение ошибок, если они были допущены. Доверие: если были допущены какие-то неточности в ТЗ, опираясь на 3-х летний опыт, возьму на себя ответственность

прогнозируя логику работы того или иного элемента верстки.

Работаю по предоплате в 50% / безопасной сделке.

Telegram: @sergeydomian

Пишите, отвечу быстрее чем на сайте.

Открыт к любым вопросам и сотрудничеству

Знания: