senerks

Сергей Сенькин senerks

 
21 годРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
HTML-Верстальщик

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Часть моего портфолио !﻿

Почему стоит заказывать услуги у меня:

  • Цена: на 30-40% дешевле, чем у остальных.
  • Гарантия: 2 недели на устранение ошибок, если они были допущены.
  • Доверие: если были допущены какие-то неточности в ТЗ, опираясь на 3-х летний опыт, возьму на себя ответственность
прогнозируя логику работы того или иного элемента верстки.

Работаю по предоплате в 50% / безопасной сделке.

Telegram: @sergeydomian

Пишите, отвечу быстрее чем на сайте.

Открыт к любым вопросам и сотрудничеству

Знания:

  • HTML5
  • JavaScript
  • CSS
  • SCSS
  • SASS
  • LESS
  • jQeury
  • PHP
  • SQL
PHPJavascriptHTMLCSSSCSSSASS
Портфолио