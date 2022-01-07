HTML-Верстальщик
Часть моего портфолио !
Почему стоит заказывать услуги у меня:
- Цена: на 30-40% дешевле, чем у остальных.
- Гарантия: 2 недели на устранение ошибок, если они были допущены.
- Доверие: если были допущены какие-то неточности в ТЗ, опираясь на 3-х летний опыт, возьму на себя ответственность
Работаю по предоплате в 50% / безопасной сделке.
Telegram: @sergeydomian
Пишите, отвечу быстрее чем на сайте.
Открыт к любым вопросам и сотрудничеству
Знания:
- HTML5
- JavaScript
- CSS
- SCSS
- SASS
- LESS
- jQeury
- PHP
- SQL
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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