senichev_igor

Игорь senichev_igor

 
42 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Дизайнер

Сеничев Игорь Юрьевич.

Дизайнер. 

Образование: Технологический институт (2е высшее).

8 лет работы в сфере дизайна и предпечатной подготовки материалов для печати в типографиях.

Профессиональные навыки:

— Уверенный пользователь ПК;

— Отличное знание пакета Adobe (Ps, Ai, InDesign);

— Грамотность речи и письма;

— Творческий подход в работе;

— Владение языками: русский свободно; английский – начальный уровень.

Личные качества:

Исполнительность, коммуникабельность, креативность, чувство стиля, богатое воображение, усидчивость, готовность к работе в интенсивном режиме, аккуратность, гибкость, адаптивность, инициативность, самостоятельность.