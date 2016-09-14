senichev_igor

Дизайнер

Сеничев Игорь Юрьевич.

Дизайнер.

Образование: Технологический институт (2е высшее).

8 лет работы в сфере дизайна и предпечатной подготовки материалов для печати в типографиях.

Профессиональные навыки:

— Уверенный пользователь ПК;

— Отличное знание пакета Adobe (Ps, Ai, InDesign);

— Грамотность речи и письма;

— Творческий подход в работе;

— Владение языками: русский свободно; английский – начальный уровень.

Личные качества:

Исполнительность, коммуникабельность, креативность, чувство стиля, богатое воображение, усидчивость, готовность к работе в интенсивном режиме, аккуратность, гибкость, адаптивность, инициативность, самостоятельность.