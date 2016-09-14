senichev_igor

Дизайнер
Сеничев Игорь Юрьевич.
Дизайнер.
Образование: Технологический институт (2е высшее).
8 лет работы в сфере дизайна и предпечатной подготовки материалов для печати в типографиях.
Профессиональные навыки:
— Уверенный пользователь ПК;
— Отличное знание пакета Adobe (Ps, Ai, InDesign);
— Грамотность речи и письма;
— Творческий подход в работе;
— Владение языками: русский свободно; английский – начальный уровень.
Личные качества:
Исполнительность, коммуникабельность, креативность, чувство стиля, богатое воображение, усидчивость, готовность к работе в интенсивном режиме, аккуратность, гибкость, адаптивность, инициативность, самостоятельность.
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