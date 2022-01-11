👍👍👍 Дизайн, который вы заслуживаете: сайты, лендинги, ui/uх 🔥
👋 Приветствую!
Меня зовут Алёна, я веб-дизайнер из Гродно. Мне 24 года, и уже есть муж, кошка, и храпящий щенок.
Интересуюсь дизайном давно. Но активно занимаюсь год.
Возьмусь за интересные проекты. Даже если что-то не знаю,
разберусь, и сделаю на отлично. Такой я человек李.
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Портфолио
- Landing Page приют для жизотных38 просмотров
- Landing Page для фотографа42 просмотра
- Визитка41 просмотр
- Карта-клиента35 просмотров