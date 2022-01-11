👍👍👍 Дизайн, который вы заслуживаете: сайты, лендинги, ui/uх 🔥

👋 Приветствую!

Меня зовут Алёна, я веб-дизайнер из Гродно. Мне 24 года, и уже есть муж, кошка, и храпящий щенок.

Интересуюсь дизайном давно. Но активно занимаюсь год.

Возьмусь за интересные проекты. Даже если что-то не знаю,

разберусь, и сделаю на отлично. Такой я человек李.