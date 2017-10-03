seoclickby

Павел Ракович seoclickby

 
32 годаБеларусь/Брест
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$260
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
KhilkoStas
Стас 
28 летКазахстан
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$260
10 баллов
6 лет назад
Редизайн главной страницы сайта
Предоставили подготовленное ТЗ, постоянный онлайн и своевременная оплата.
Рекомендуем. Качество работы удовлетворительное. Подход к работе ответственный.
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