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Павел Ракович
seoclickby
seoclickby
32 года
Беларусь
/
Брест
6 лет на
фриланс
-бирже
Был
3 года назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$260
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
Редизайн главной страницы сайта
Подробности в файле
Дизайн сайтов
1 исполнитель
Завершен
6 лет назад
Отзывы фрилансеров
Все отзывы
Стас
KhilkoStas
28 лет
Казахстан
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 отзывов
$260
10 баллов
6 лет назад
Редизайн главной страницы сайта
Предоставили подготовленное ТЗ, постоянный онлайн и своевременная оплата.
Рекомендуем. Качество работы удовлетворительное. Подход к работе ответственный.
Ответный отзыв
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Заказы
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Отзывы фрилансеров
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