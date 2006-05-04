Добрый день. Требуется СПАРСИТЬ! характеристики моделей и другую информацию с сайта Яндекс.Маркет Каким парсером и как вы это будете делать не важно. [b]Нужен именно результат парсинга.[/b] 1) На вход Список урлов 95772 моделей https://market.yandex.ru/product--muzykalnyi-tsentr-mystery-mmk-809u/6054361 https://market.yandex.ru/product--muzykalnyi-tsentr-mystery-mmk-575ip/6182339 https://market.yandex.ru/product--muzykalnyi-tsentr-jvc-ux-vj5be/7707520 https://market.yandex.ru/product--muzykalnyi-tsentr-jvc-ux-vj5te/7707521 https://market.yandex.ru/product--muzykalnyi-tsentr-jvc-ux-vj5ve/7707522 и т.д. [i](общий объем урлов моделей около 1.6 млн, ...