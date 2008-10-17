На входе папка с html файлами в файле вот такая информация $login$GabrielEvans$login$ $possword$leGi8b783a1r$possword$ $nome$Gabriel Evans$nome$ $subject$New York Times$subject$ [email protected]$email$ надо сделать из этих файлов один текстовый файл по заданному темплейту допустим template.tmp содержит такую констркуцию $login$ $nome$ $email$ так нада составить большой файл, который включает все данные ...
- Веб-программирование29 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно порядка 100-200 статей обьемом в 1 - 1.5к от меня на входе список кейвордов с вас уже оптизированные статьи с уникальным контентомКопирайтинг8 заявокЗакрыт15 лет назад
На входе 2 текстовых файла: aaa.txt и bbb.txt из них нужно сделать 1 текстовый файл но вот в таком формате чтобы эти два файла слились в один, то есть первая строчка файла aaa.txt дополнилась первой строчкой файла bbb.txt например в файле ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Требования знание пхп, курла, опыт написания парсеров, граберов и других скриптов. Работа только в дневное время с 8 до 4х часов по москвовскому времени если вы не можете работать в это время или часто заняты своими ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен программист пхп или перлВеб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Отзывы фрилансеров
$5
10 баллов
15 лет назад
Оплата получена
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Скрипт был сделан в срок все отлично