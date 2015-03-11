Сайт под ключ, проектирование ОВ

Создам сайт под ключ средней сложности.

Основа сайта CMS Drupal - самая гибкая система управления сайтами на сегодняшний день. После создания сайта его функционал можно легко расширить, установив любые из сотен модулей, находящихся в свободном доступе. Опыт работы более 5 лет.

Стоимость и время работы над каждым индивидуальным проектом оговаривается отдельно.

Разработка раздела ОВ объектов любой сложности. Опыт работы более 10 лет.