Сайт под ключ, проектирование ОВ
Создам сайт под ключ средней сложности.
Основа сайта CMS Drupal - самая гибкая система управления сайтами на сегодняшний день. После создания сайта его функционал можно легко расширить, установив любые из сотен модулей, находящихся в свободном доступе. Опыт работы более 5 лет.
Стоимость и время работы над каждым индивидуальным проектом оговаривается отдельно.
Разработка раздела ОВ объектов любой сложности. Опыт работы более 10 лет.
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Сайты «под ключ»
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