ser_il

Маслов Алекс ser_il

 
39 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Разработка дизайна и логотипа для биржи

    $70

    Для сайта текстовой биржи (улучшенный аналог advego точка ru) требуются дизайн (+ видение структуры) и логотип. Стиль: официально-деловой, без лишних картинок и пестроты. Процедура: 1) все желающие участвовать присылают в личку портфолио и пару слов о ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Творческая работа для автора-искусствоведа

    $50

    Работа следующая: имеются изображения рамок для картин (всего 35 шт). Нужно составить описание для каждой по 100-150 символов. Пример (с потолка): "Венециансий стиль. Нежные и сдержанные тона, редкий взгляд не привлечет картина, облаченная в это прекрасное ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Требуется дизайн + логотип

    $100

    Для интернет-проекта (в данный момент пишется) требуется дизайн. Дизайн минимальный и простой. + разработка логотипа. Стоимость работы 120$ Оставляйте предложения.

    Дизайн сайтов71 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработкa универсальной текстовой биржи

    Здравствуйте. Для разработки универсальной текстовой биржи (аналога advego.ru) "под ключ" требуется программист. тз есть, необходимо также иметь понятие о seo так как биржа будет включать в себя и seo элементы (процентаж ключевых слов, проверка на ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Крупные постоянные проекты

    Постоянно заказываю тексты на адалтные (без цензуры) темы. Требования не большие. Крупные объемы. Оплата 0.7-0.8 у.е. за 1000. Всех заинтересованных просьба в icq - 377-511-810

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен аватар

    Необходимо сделать неплохой, привлекательный аватор для форума размером 60x60. Что должно быть на аватаре сообщу. Каковы расценки? Спасибо

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Ligeia
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Творческая работа для автора-искусствоведа
Очень приятно было сотрудничать! Четкое ТЗ, своевременная оплата и приятное общение. Замечательный заказчик! :)
Прекрасный исполнитель. Реально в теме. Быстро и качественно. спасибо.
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TheShark
Татьяна 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 отзывов(-1)
$20
10 баллов
15 лет назад
Срочный заказ для Романюк Татьяны
Отличный заказчик, моментальная оплата, без отговорок и задержек, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Всем советую!
Таких качественных пресс релизов я в жизни не видел. Таня пишет идеально, она богиня пера!!! Сайты идут вверх при ее приближении <3
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