Для сайта текстовой биржи (улучшенный аналог advego точка ru) требуются дизайн (+ видение структуры) и логотип. Стиль: официально-деловой, без лишних картинок и пестроты. Процедура: 1) все желающие участвовать присылают в личку портфолио и пару слов о ...
- $70Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Работа следующая: имеются изображения рамок для картин (всего 35 шт). Нужно составить описание для каждой по 100-150 символов. Пример (с потолка): "Венециансий стиль. Нежные и сдержанные тона, редкий взгляд не привлечет картина, облаченная в это прекрасное ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Для интернет-проекта (в данный момент пишется) требуется дизайн. Дизайн минимальный и простой. + разработка логотипа. Стоимость работы 120$ Оставляйте предложения.Дизайн сайтов71 заявкаЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Для разработки универсальной текстовой биржи (аналога advego.ru) "под ключ" требуется программист. тз есть, необходимо также иметь понятие о seo так как биржа будет включать в себя и seo элементы (процентаж ключевых слов, проверка на ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Таня, мне нужен пресс-релиз, очень качественный и интересный, такой который ты в прошлый раз написала, только уже про другую компанию. Жду!Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
Постоянно заказываю тексты на адалтные (без цензуры) темы. Требования не большие. Крупные объемы. Оплата 0.7-0.8 у.е. за 1000. Всех заинтересованных просьба в icq - 377-511-810Копирайтинг7 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужны иконки для сайта. Ваши цены, сроки. СпасибоИконки и Пиксель-арт10 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо сделать неплохой, привлекательный аватор для форума размером 60x60. Что должно быть на аватаре сообщу. Каковы расценки? СпасибоЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен15 лет назад