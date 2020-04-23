serafimxenon

Музыкант, звукорежиссёр, светооператор, поэт, писатель, художник, технарь, кинематографист

Что я умею и могу предложить, когда я Серафим 25 годиков?

По образованию я звукорежиссёр со стажем около 5 лет, из которых 2 года проработал в частной школе, соответственно я умею в:

- звук

- запись, сведение, мастеринг музыки и целых альбомов

- технические консультации, помощь в выборе о оборудования, проектировании сцен, составлении райдеров

- техническое сопровождение концертов

Также я музыкант, играю уже больше 10 лет на разном и по-разному:

- напишу музыку и помогу запилить песню на заказ

- обучу или проконсультирую по созданию музыки, игре на музыкальных инструментах, включая электронные

- сыграю в вашей группе, когда ваш гитарист/кахонщик/веdroneщик заболел

(или сыграю в ваш микс, полученный по интернету, сведу сам себя и

отправлю обратно)

Создание минималистичных лого и надписей (примеры здесь и здесь https://vk.com/album50245963_238381296 https://vk.com/album50245963_219113290), простых дизайнов, афиш и обложек музыкальных альбомов

Имею долгую историю отношений с фото и кино съёмками (примеры можно

запросить у меня или посмотреть альбомы с пометками «фотосет»)

а) Фото

- съемка мероприятий, концертов, бекстейджей

- модельная съемка

- портретная съемка

- предметная съемка

- отбор и первичная обработка фото без ретуши (цветокоррекция)

б) Видео

- съемка

- организация съемки клипов, фильмов, интервью

- написание сценария

- консультации по прокату, подбор мест съемок

- простой монтаж без спэцэффектов

- создание титров, включая анимированные

Помогу покрасить просто или художественно стены, придумать и соорудить

оригинальную люстру, собрать мебель, сделать подиум, починить комп,

покормить астраханскую куказябру, разобрать и рассортировать архивы и

при этом выживу вместе с вами.

То, что нельзя сразу начать делать по ряду причин, можно начать проектировать и планировать.

Любые предложения без специальных навыков тоже рассматриваются!