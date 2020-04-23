serafimxenon

Что я умею и могу предложить, когда я Серафим 25 годиков?
По образованию я звукорежиссёр со стажем около 5 лет, из которых 2 года проработал в частной школе, соответственно я умею в:
- звук
- запись, сведение, мастеринг музыки и целых альбомов
- технические консультации, помощь в выборе о оборудования, проектировании сцен, составлении райдеров
- техническое сопровождение концертов
Также я музыкант, играю уже больше 10 лет на разном и по-разному:
- напишу музыку и помогу запилить песню на заказ
- обучу или проконсультирую по созданию музыки, игре на музыкальных инструментах, включая электронные
- сыграю в вашей группе, когда ваш гитарист/кахонщик/веdroneщик заболел
(или сыграю в ваш микс, полученный по интернету, сведу сам себя и
отправлю обратно)
Создание минималистичных лого и надписей (примеры здесь и здесь https://vk.com/album50245963_238381296 https://vk.com/album50245963_219113290), простых дизайнов, афиш и обложек музыкальных альбомов
Имею долгую историю отношений с фото и кино съёмками (примеры можно
запросить у меня или посмотреть альбомы с пометками «фотосет»)
а) Фото
- съемка мероприятий, концертов, бекстейджей
- модельная съемка
- портретная съемка
- предметная съемка
- отбор и первичная обработка фото без ретуши (цветокоррекция)
б) Видео
- съемка
- организация съемки клипов, фильмов, интервью
- написание сценария
- консультации по прокату, подбор мест съемок
- простой монтаж без спэцэффектов
- создание титров, включая анимированные
Помогу покрасить просто или художественно стены, придумать и соорудить
оригинальную люстру, собрать мебель, сделать подиум, починить комп,
покормить астраханскую куказябру, разобрать и рассортировать архивы и
при этом выживу вместе с вами.
То, что нельзя сразу начать делать по ряду причин, можно начать проектировать и планировать.
Любые предложения без специальных навыков тоже рассматриваются!