serarsen

Арсен serarsen

 
26 летУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка разработка сайта под ключ от идеи до публикации готового продукта

Разрабатываю комплексно, сложно и «под ключ». В моём портфолио больше 30 готовых сайтов под ключ. Если Вам необходим универсальный специалист по работе с сайтами - то Вы нашли нужный профиль. 

Мой сайт - LengMeng.net

066 731 32 49

050 226 35 61

Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $400от 5 дней
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