Разработка разработка сайта под ключ от идеи до публикации готового продукта
Разрабатываю комплексно, сложно и «под ключ». В моём портфолио больше 30 готовых сайтов под ключ. Если Вам необходим универсальный специалист по работе с сайтами - то Вы нашли нужный профиль.
Мой сайт - LengMeng.net
066 731 32 49
050 226 35 61
Портфолио
- Разработка сайта под ключ для компании Brunello115 просмотров
- Сайт визитка для охранного агенства128 просмотров
- Перенос верстки на ЦМС Вордпресс149 просмотров
- Создание интернет магазина для WrongFriends143 просмотра
- Создание сайта под ключ RetroMoto131 просмотр
- Вёрстка сайта и перенос на ЦМС Вордпресс106 просмотров
- Coffee Market101 просмотр
- Сайт визитка для 3s.kh.ua108 просмотров
Сайты «под ключ»
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$10/час
от $400от 5 дней
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