Обо мне
Приветствую вас друзья! Я опытный разработчик на Python который имеет опыт работы свыше 2 лет с глубокими знаниями в:
- парсинге разнообразных данных с вебсайтов и их дальнейшей эксплуатации;
- создание десктопных приложений;
- имеется опыт разработки Android приложений с использованием библиотеки KivyMD позволяющий создавать приложение в стиле Material Design;
- скриптинг;
- разработка Telegram ботов;
- автоматизация браузера с использованием библиотеки Selenium.
Мои навыки также включают эффективную автоматизацию задач, начиная со сбора VPN и простираясь до решения разнообразных комплексных задач.
Telegram: https://t.me/are_you_serat
Портфолио: https://github.com/seratclemency?tab=repositories
Портфолио
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