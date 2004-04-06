Обо мне

Приветствую вас друзья! Я опытный разработчик на Python который имеет опыт работы свыше 2 лет с глубокими знаниями в:



- парсинге разнообразных данных с вебсайтов и их дальнейшей эксплуатации;



- создание десктопных приложений;



- имеется опыт разработки Android приложений с использованием библиотеки KivyMD позволяющий создавать приложение в стиле Material Design;



- скриптинг;



- разработка Telegram ботов;



- автоматизация браузера с использованием библиотеки Selenium.

Мои навыки также включают эффективную автоматизацию задач, начиная со сбора VPN и простираясь до решения разнообразных комплексных задач.

Telegram: https://t.me/are_you_serat

Портфолио: https://github.com/seratclemency?tab=repositories