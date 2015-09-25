Мой девиз: "Быстро, качественно, креативно, терпеливо и недорого!"

Приветствую, дорогие заказчики!

Меня зовут Юлия. Я молодой вэб-дизайнер со стажем уже более 2-х лет.

Меня всегда привлекало творчество в любом его проявлении, но зарабатывать на этом в голову даже и не приходило.

Моя профессиональная специализация - это противоречивая смесь эстетологии и бизнес управления.

В какой-то момент меня познакомили с вэб-дизайном и пошло - поехало ))

На данный момент специализируюсь именно на одностроничных сайтах ( landing page).

Работаю в Photoshop. (Бережно отношусь к слоям и их группировкам, что немаловажно для дальнейшей работы верстальщика)

Работать со мной комфортно и приятно, бывает даже весело ).

К выполнению заказа отношусь ответственно. Моя цель удовлетворить все требования заказчика и получить удовольствие от творчества.

Связаться со мной вы можете по почте: [email protected]

или посредством скайпа : yuliya.serbina1