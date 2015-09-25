Приветствую, дорогие заказчики!
Меня зовут Юлия. Я молодой вэб-дизайнер со стажем уже более 2-х лет.
Меня всегда привлекало творчество в любом его проявлении, но зарабатывать на этом в голову даже и не приходило.
Моя профессиональная специализация - это противоречивая смесь эстетологии и бизнес управления.
В какой-то момент меня познакомили с вэб-дизайном и пошло - поехало ))
На данный момент специализируюсь именно на одностроничных сайтах ( landing page).
Работаю в Photoshop. (Бережно отношусь к слоям и их группировкам, что немаловажно для дальнейшей работы верстальщика)
Работать со мной комфортно и приятно, бывает даже весело ).
К выполнению заказа отношусь ответственно. Моя цель удовлетворить все требования заказчика и получить удовольствие от творчества.
Связаться со мной вы можете по почте: [email protected]
или посредством скайпа : yuliya.serbina1
Портфолио
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