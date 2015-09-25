serbinay

Юлия Москвичева serbinay

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Мой девиз: "Быстро, качественно, креативно, терпеливо и недорого!"

Приветствую, дорогие заказчики!

Меня зовут Юлия. Я молодой вэб-дизайнер со стажем уже более 2-х лет.

Меня всегда привлекало творчество в любом его проявлении, но зарабатывать на этом в голову даже и не приходило.

Моя профессиональная специализация - это противоречивая смесь эстетологии и бизнес управления.

В какой-то момент меня познакомили с вэб-дизайном и пошло - поехало ))

На данный момент специализируюсь именно на одностроничных сайтах ( landing page).

Работаю в Photoshop. (Бережно отношусь к слоям и их группировкам, что немаловажно для дальнейшей работы верстальщика)

Работать со мной комфортно и приятно, бывает даже весело ).

К выполнению заказа отношусь ответственно. Моя цель удовлетворить все требования заказчика и получить удовольствие от творчества.

Связаться со мной вы можете по почте: [email protected]

или посредством скайпа : yuliya.serbina1

Отзывы заказчиков

promo1ps
Илья 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$45
10 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта
Всем рекомендую данного дизайнера. Работает оперативно, качественно. Данный Дизайнер понимал меня если не с полуслова, то с целого слова точно регулярно ). На самом деле боялся, что с "редактированием" дизайна мы "завязнем" , т.к. я очень въедливый и требовательный человек, но в режиме он-лайн мы в течение 2х часов переправили все что мне не нравилось и утвердили конечный результат. И на самом деле Илья не интеллигентный ни разу, как пишет Юлия, ей показалась, она просто не видела Илью, а если бы она "его" услышала....она бы больше такого не писала... https://www.weblancer.net/users/promo1ps/reviews/#review_333092... )
Илья очень интеллигентный и добропорядочный заказчик. Обратная связь работает " на ура!". Вежливо, весело и доступно разъяснит что ждет от исполнителя. Оплата в срок. Все просто отлично! Рекомендую!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $50
от 2 дней
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