Монтаж видеороликов

Делаю качественный монтаж.

Работаю в Premier Pro, так же знаком c Davinci Resolve и Affter Effect.

-Есть большой опыт роботы с крупными YouTube каналами, с несколькими примерами можете ознакомится в портфолио

-Создаю промо к мероприятиям и разного вида событий

-Создаю рекламные ролики

-Делаю монтаж трейлеров фильмов и компьютерных игр, нарезки со стримов и подводки к выпускам

-Монтирую видео-портреты для Instagram и не только