Монтаж видеороликов
Делаю качественный монтаж.
Работаю в Premier Pro, так же знаком c Davinci Resolve и Affter Effect.
-Есть большой опыт роботы с крупными YouTube каналами, с несколькими примерами можете ознакомится в портфолио
-Создаю промо к мероприятиям и разного вида событий
-Создаю рекламные ролики
-Делаю монтаж трейлеров фильмов и компьютерных игр, нарезки со стримов и подводки к выпускам
-Монтирую видео-портреты для Instagram и не только
Портфолио
- Монтаж ролика для канала YouFact Tech #270 просмотров
- Монтаж ролика для канала YouFact Tech #157 просмотров
- Монтаж ролика для канала Nonstop Sports #272 просмотра
- Монтаж ролика для канала Nonstop Sports #162 просмотра
- Видео портрет модели73 просмотра
- Промо-ролик мероприятия52 просмотра