serega1185

Сергей Евдокимов serega1185

 
27 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Front-end

Адаптивная верстка макетов

Использую: JS, HTML, SCSS, BEM так же работал с gulp, pug

HTMLSCSSGulp
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