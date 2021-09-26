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Сергей Евдокимов
serega1185
serega1185
27 лет
Россия
/
Москва
2 года на
фриланс
-бирже
Был
2 года назад
Front-end
Адаптивная верстка макетов
Использую: JS, HTML, SCSS, BEM так же работал с gulp, pug
HTML
SCSS
Gulp
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
Все категории
Front-end gulp pug
17 просмотров
Front-end Unio
24 просмотра
Front-end CriptoHeroes
30 просмотров
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