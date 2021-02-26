seregamoskalev

Сергей seregamoskalev

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Web-developer

Качественная, чистая, кроссбраузерная верстка, выполненная в срок.

Доброго времени суток! Я специалист в области Web-разработки, специализируюсь на верстке сайтов, также есть своя команда из дизайнера и Back-end разработчика, что позволяет создавать сайты с нуля и до полного их завершения (под ключ).

Мой сайт - https://moskalevs.ru

Обладаю уверенными навыками:

  • HTMl разметки;
  • CSS-свойств;
  • JS
  • jQuery
  • Препроцессорами SASS, SCSS
  • Gulp
  • Git.
Верстка кроссбраузерная, адаптивная на всех устройствах. 1 год опыта на фрилансе.

Гарантия на верстку. В течение 2-х недель после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть допущены.

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Отзывы заказчиков

WRX
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$4
10 баллов
4 года назад
Небольшие доработки по верстке
Большое спасибо за сотрудничество. Все сделано, быстро и качественно, рекомендую!
Рекомендую заказчика! Хорошая постановка задачи, своевременная коммуникация!
Ответный отзыв
guest_16143338973919
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Сверстать магазин для цветов
Отличный специалист! Все рассказал, что ,куда и зачем) было приятно с ним общаться и работать. Сайт сделал быстрее, чем было сказано изначально. Рекомендую к сотрудничеству!
Все отлично
Ответный отзыв