Web-developer
Качественная, чистая, кроссбраузерная верстка, выполненная в срок.
Доброго времени суток! Я специалист в области Web-разработки, специализируюсь на верстке сайтов, также есть своя команда из дизайнера и Back-end разработчика, что позволяет создавать сайты с нуля и до полного их завершения (под ключ).
Мой сайт - https://moskalevs.ru
Обладаю уверенными навыками:
- HTMl разметки;
- CSS-свойств;
- JS
- jQuery
- Препроцессорами SASS, SCSS
- Gulp
- Git.
Гарантия на верстку. В течение 2-х недель после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть допущены.
Связь со мной:
- Вконтакте - https://vk.com/seregatot;
- Инстаграмм - https://www.instagram.com/seregatotsamyi ;
- Телеграм - @seregatot;
- [email protected];
- WhatsApp, Viber (89226277858)
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Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
4 года назад
Большое спасибо за сотрудничество. Все сделано, быстро и качественно, рекомендую!
Ответный отзыв
Рекомендую заказчика! Хорошая постановка задачи, своевременная коммуникация!
$10
10 баллов
4 года назад
Отличный специалист! Все рассказал, что ,куда и зачем) было приятно с ним общаться и работать. Сайт сделал быстрее, чем было сказано изначально. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Все отлично