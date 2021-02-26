Web-developer

Качественная, чистая, кроссбраузерная верстка, выполненная в срок.

Доброго времени суток! Я специалист в области Web-разработки, специализируюсь на верстке сайтов, также есть своя команда из дизайнера и Back-end разработчика , что позволяет создавать сайты с нуля и до полного их завершения (под ключ).

Мой сайт - https://moskalevs.ru

Обладаю уверенными навыками:

HTMl разметки;

CSS-свойств;

JS

jQuery

Препроцессорами SASS, SCSS

Gulp

Git.