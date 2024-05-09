Веб дизайнер

День добрый, зовут меня Сергей, и я профессионально занимаюсь веб-дизайном. В веб дизайне 5+ лет.

Имею высшее образование и диплом об окончании компьютерной академии по специальности "Веб-дизайн".

Разрабатываю дизайн как веб страниц, так и для мобильных приложений. Ответственно и внимательно подхожу к каждому заказу, учитывая все пожелания заказчика. Всегда готов к конструктивной критике.

Работаю в программах:

Figma

Adobe Photoshop CC

Adobe Illustrator CC

В список моих услуг входит:

Профессиональный дизайн сайтов (лендинг, интернет-магазин, корпоративный сайт), прототипирование и структурирование контента.

Прототипирование и разработка веб приложений, современный ui/ux дизайн с учетом всех пожеланий заказчика.

Разработка макетов визиток, рекламных баннеров, флаеров и другой печатной продукции.

К каждому клиенту стараюсь находить индивидуальный подход, чтобы добиться идеального результата, в плане понимания, что требует и хочет в итоге получить клиент.