День добрый, зовут меня Сергей, и я профессионально занимаюсь веб-дизайном. В веб дизайне 5+ лет.
Имею высшее образование и диплом об окончании компьютерной академии по специальности "Веб-дизайн".
Разрабатываю дизайн как веб страниц, так и для мобильных приложений. Ответственно и внимательно подхожу к каждому заказу, учитывая все пожелания заказчика. Всегда готов к конструктивной критике.
Работаю в программах:
Figma
Adobe Photoshop CC
Adobe Illustrator CC
В список моих услуг входит:
Профессиональный дизайн сайтов (лендинг, интернет-магазин, корпоративный сайт), прототипирование и структурирование контента.
Прототипирование и разработка веб приложений, современный ui/ux дизайн с учетом всех пожеланий заказчика.
Разработка макетов визиток, рекламных баннеров, флаеров и другой печатной продукции.
К каждому клиенту стараюсь находить индивидуальный подход, чтобы добиться идеального результата, в плане понимания, что требует и хочет в итоге получить клиент.
Портфолио
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