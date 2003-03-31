Разработка сайтов

Здраствуйте!

Меня зовут Сергей, я занимаюсь разработкой сайтов.

Мой опыт в данной сфере около года.

Мне интересно развиваться, поэтому большую часть времени я потратил на изучение новых для меня технологий верстки, а также погрузился во многие тонкости и нюансы данной профессии.

Не хотелось бы писать шаблонных фраз, мол делаю быстро, качественно, индивидуальный подход. Вместо этого напишу преимущества работы со мной:

1. Выполняю заказ точно в срок.

2. Даю гарантию на выполнение заказа 14 дней. Если в течении этого времени вы обнаружили какие-то проблемы с работой сайта или ошибки, я их исправлю абсолютно бесплатно.

3. Валидный код.

4. Кроссбраузерная поддержка.

5. Хорошая оптимизация.

6. Адаптив под все устройства.

7. Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD.

8. Владею следующими технологиями: HTML (HTML5), CSS (CSS3), JS, jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.

9. Работаю по предоплате, договору, безопасной сделке.

Моё портфолио - https://serezha-developer.ru/

Я с удовольствием готов помочь вам в разработке сайта.