Здраствуйте!
Меня зовут Сергей, я занимаюсь разработкой сайтов.
Мой опыт в данной сфере около года.
Мне интересно развиваться, поэтому большую часть времени я потратил на изучение новых для меня технологий верстки, а также погрузился во многие тонкости и нюансы данной профессии.
Не хотелось бы писать шаблонных фраз, мол делаю быстро, качественно, индивидуальный подход. Вместо этого напишу преимущества работы со мной:
1. Выполняю заказ точно в срок.
2. Даю гарантию на выполнение заказа 14 дней. Если в течении этого времени вы обнаружили какие-то проблемы с работой сайта или ошибки, я их исправлю абсолютно бесплатно.
3. Валидный код.
4. Кроссбраузерная поддержка.
5. Хорошая оптимизация.
6. Адаптив под все устройства.
7. Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD.
8. Владею следующими технологиями: HTML (HTML5), CSS (CSS3), JS, jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.
9. Работаю по предоплате, договору, безопасной сделке.
Моё портфолио - https://serezha-developer.ru/
Я с удовольствием готов помочь вам в разработке сайта.
Портфолио
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