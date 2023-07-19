Html - верстка

Приветствую, уважаемый заказчик.

Если вам понадобились услуги верстальщика, который сможет воплотить все поставленные задачи любой сложности,

то вы точно обратились по адресу!

Если вы работаете со мной, то гарантированно получаете:

• Гарантия выполнения работы - не пропадаю всегда на связи;

• Проект, который будет отвечать всем вашим потребностям;

• Чёткое следование ТЗ и соблюдение нужных сроков;

• Правки с учётом ваших пожеланий;

• Адаптивный и кроссбраузерный сайт;

• Отзывчивая и надежная верстка для дальнейших изменений и правок.

Технологии, которые я использую:

• CSS3/HTML5;

• Использую препроцессоры SASS/SCSS;

• Пишу по БЭМ - методологии;

• JS и JQuery;

• Структура кода создана на сборке Gulp;