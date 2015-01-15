serg-web

Сергей serg-web

 
46 лет
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Внимание! Я работаю исключительно индивидуально, без посредников и менеджеров. Сотрудничая со мной, Вы гарантировано ограждаете себя от халтурного качества текста. Я стараюсь максимально приблизить свои тексты к профессиональному, журналистскому уровню. Это значит, что Вы получите качественный, уникальный материал, написанный ясным, живым языком. 

Каждый текст может быть оптимизирован под SEO.  

Стоимость текстов, отсутствующих в перечне услуг, обсуждается индивидуально.  

Публикация на сайте, поиск изображений, внесение html разметки не входит в стоимость. Выполнение этих видов работ также возможно за дополнительную плату.  

Составление и написание речей, деклараций, лозунгов, агитационного и рекламного характера – стоимость обсуждается в индивидуальном порядке.

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$1/час
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