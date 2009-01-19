Требуется опытный Flash программист (социальная игра) Требуется опытный Flash программист в команду разработчиков, чтоб закончить проект.
Разработка игр1 заявка
Закрыт
13 лет назад
Требуется опытный Flash программист (социальная игра) Требуется опытный Flash программист в команду разработчиков, чтоб закончить проект.
Интересует ТЗ с ноу хау для спортивного менеджера (футбол,хоккей и так далее) он олайн игра,готовы принять на работу и взять в долю от дохода проекта. интресуют только уникальная идея с ТЗ.
Ищм команду способную выполнить флеш бой для РПГ игры
Ищем программистов, сумеющих справиться с написанием новой РПГ браузерной игры и сделать абгрейд существующей игры.готовы инвестировать в аналогичные проекты.
Требуется координатор он-лайн игры.игра уже готова,но необходима доработка игры.желательно страна проживания координатора Украина.