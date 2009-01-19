serg0107

Serg Ss serg0107

 
51 годУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Социальная игра

    Требуется опытный Flash программист (социальная игра) Требуется опытный Flash программист в команду разработчиков, чтоб закончить проект.

    Flash
    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Спортивный менеджер

    Интересует ТЗ с ноу хау для спортивного менеджера (футбол,хоккей и так далее) он олайн игра,готовы принять на работу и взять в долю от дохода проекта. интресуют только уникальная идея с ТЗ.

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • РПГ браузерные игры

    Ищем программистов, сумеющих справиться с написанием новой РПГ браузерной игры и сделать абгрейд существующей игры.готовы инвестировать в аналогичные проекты.

    Разработка игр14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад