serg517576

3 отчета по цене Двух!))

- Продажа лицензионных программ 1с

- Установка 1С

- Обновление 1С

- Настройка обмена данными между конфигурациями и сторонними системами

Опыт работы более 22 лет со всеми известными версиями и конфигурациями 1С, в т.ч. нетиповыми.

Удаленный доступ! Настройка, поддержка, Teamviewer, Терминальный доступ прямо на Ваше рабочее место.

- ЕГАИС - любые задачи

- Разработка 1С - с полного нуля

- Установка обновлений 1С - любых версий и конфигураций

- Исправление ошибок 1С - исправление ошибок связанных с 1С и программным обеспечением компьютера

- Доработка 1С

- И другие задачи по 1С

Опыт работы с конфигурациями 1С:

1С Розница; 1С Торговля; 1C Бухгалтерия; 1С Зарплата и кадры. Программист 1С. 1С Программирование 1С Услуги. 7.7. Обновление 1С 7.7;

Опыт работы с платформами:

1С77; 1С 8; 1С 8.1; 1С 8.2; 1С 8.3; 1С 7; 1С Предприятие 7.7; 1С предприятие 8.2; 1С Предприятие 8.3.

Опыт работы с конфигурациями:

1С Управление торговлей 10.3; УТ 11.0; Ут 11.1; 1С Бухгалтерия 3.0; БП 2.0; 1С Розница 1.0; 1С Розница 2.0; 1С Розница 2.1; 1С 7.7 Бухгалтерия; 1С Бухгалтерия 8; 1С Бухгалтерия 8.3; 1С 3.0; 1с зик; 1с зуп; 1с зуп 8.2.

1С ИТС; 1С кадры; 1С клиент; 1С Комплексная;

1С Банк; 1С Битрикс с 1С 8.2 Склад; 1с 8.3 Торговля;

Обмен с сайтом и 1С.

Опыт разработки отчетов, обработок, СКД и т.д., в том числе на управляемых формах